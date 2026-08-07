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Meer omzet en winst voor defensiebedrijf CSG dankzij grote vraag

Economie
door anp
vrijdag, 07 augustus 2026 om 9:35
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PRAAG (ANP) - Het Tsjechische defensiebedrijf CSG heeft in de eerste helft van dit jaar geprofiteerd van een sterke vraag naar onder andere zijn defensiesystemen en stijgende NAVO-budgetten. Het bedrijf, dat een beursnotering in Amsterdam heeft, boekte dankzij de aanhoudende vraag meer omzet en een flink hogere nettowinst.
In de eerste jaarhelft ontving CSG grote contracten. Zo kreeg het bedrijf een order voor gepantserde voertuigen in Zuidoost-Azië ter waarde van ruim 300 miljoen dollar, zo'n 260 miljoen euro.
De omzet steeg in de eerste helft van het jaar ruim 17 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, naar bijna 3,3 miljard euro. De opbrengsten uit de defensiesystementak groeiden met 27 procent naar 2,6 miljard euro. De nettowinst kwam uit op 571 miljoen euro, tegen 305 miljoen euro in de eerste helft van vorig jaar.
CSG kwam eerder dit jaar in opspraak. Onderzoeksplatform Hunterbrook meldde in mei dat het bedrijf zijn cijfers over verkopen zou hebben verfraaid. Dat ontkende de onderneming toen.
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