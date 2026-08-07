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Surfer overlijdt na aanvaring met bootje op Groningse Schildmeer

Samenleving
door anp
vrijdag, 07 augustus 2026 om 9:38
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STEENDAM (ANP) - Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is overleden na een aanvaring met een bootje op het Groningse Schildmeer, meldt de politie. De politie heeft de bestuurder van de boot, een 19-jarige man uit Eemsdelta, aangehouden en verhoord. Hij is weer op vrije voeten, maar blijft verdachte.
Het ongeval gebeurde donderdagmiddag. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politiedienst Landelijke Expertise en Operaties doet onderzoek naar de toedracht. Die afdeling heeft deskundigen voor ongevallen op het water, aldus een woordvoerder.
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