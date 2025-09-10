ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meer omzet en winst voor Zara-moederbedrijf Inditex

Economie
door anp
woensdag, 10 september 2025 om 8:42
anp100925065 1
ARTEIXO (ANP) - Inditex, het Spaanse moederbedrijf van kledingwinkelketens als Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius en Massimo Dutti, heeft in de eerste helft van zijn lopende boekjaar meer omzet behaald. Ook de winst ging omhoog. Volgens Inditex werden de lente- en zomercollecties goed ontvangen door klanten.
De omzet in de periode van 1 februari tot en met 1 juli steeg met 1,6 procent tot 18,4 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder. Daarbij werd een nettowinst behaald van 2,8 miljard euro, wat bijna 1 procent meer is dan vorig jaar. Topman Óscar García Maceiras spreekt in een toelichting van een "solide prestatie in een complex marktklimaat".
Verder werden de herfst- en wintercollecties zeer goed ontvangen, aldus het bedrijf. Inditex opende in het afgelopen halfjaar in 35 markten nieuwe winkels. Het totale winkelbestand stond eind juli op 5528. Het bedrijf is ook winkels aan het herinrichten om meer klanten te trekken.
loading

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2025-09-09 103900

B&B Vol liefde: is Illya helemaal gek geworden?

ANP-532422810

Werkt 'dry needling' echt? Dit zegt de wetenschap

ahdaan-png-68bac11b0eccd

Hoe rijk is de nieuwe 'AH-supermarktmanager' Jeroen van Koningsbrugge?

ANP-525130072

De piek in levensverwachting is bereikt: waarom we voorlopig echt niet veel ouder dan 80 worden

ANP-532159678

Zo herken je een gezonde relatie: drie kleine gewoontes die het verschil maken

gandr-collage (7)

Jack van Gelder is sinds vandaag ook als vrouw verkrijgbaar

Loading