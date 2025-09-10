Meer omzet en winst voor Zara-moederbedrijf Inditex

ARTEIXO (ANP) - Inditex, het Spaanse moederbedrijf van kledingwinkelketens als Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius en Massimo Dutti, heeft in de eerste helft van zijn lopende boekjaar meer omzet behaald. Ook de winst ging omhoog. Volgens Inditex werden de lente- en zomercollecties goed ontvangen door klanten.

De omzet in de periode van 1 februari tot en met 1 juli steeg met 1,6 procent tot 18,4 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder. Daarbij werd een nettowinst behaald van 2,8 miljard euro, wat bijna 1 procent meer is dan vorig jaar. Topman Óscar García Maceiras spreekt in een toelichting van een "solide prestatie in een complex marktklimaat".

Verder werden de herfst- en wintercollecties zeer goed ontvangen, aldus het bedrijf. Inditex opende in het afgelopen halfjaar in 35 markten nieuwe winkels. Het totale winkelbestand stond eind juli op 5528. Het bedrijf is ook winkels aan het herinrichten om meer klanten te trekken.