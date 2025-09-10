ECONOMIE
Zelensky: uiterst gevaarlijk precedent voor Europa

Samenleving
door anp
woensdag, 10 september 2025 om 8:41
KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky spreekt van "een uiterst gevaarlijk precedent voor Europa", in reactie op de neergehaalde Russische drones in Polen. Hij waarschuwt dat Rusland "de grenzen van wat mogelijk is, blijft opschuiven" en dat het land verder blijft escaleren als sterke reacties uitblijven.
"Vandaag was er opnieuw sprake van escalatie - Russisch-Iraanse 'shaheds' waren actief in het luchtruim van Polen, in NAVO-luchtruim", aldus Zelensky op sociale media. Shaheds zijn Iraanse aanvalsdrones die Rusland gebruikt in de oorlog tegen Oekraïne. Volgens Zelensky waren minstens acht van deze drones op Polen gericht. Hij verklaart dat "de Russen de gevolgen moeten voelen" en stelt dat het te lang duurt voordat Rusland nieuwe sancties opgelegd krijgt.
Zelensky meldt ook dat Rusland in de nacht van dinsdag op woensdag ongeveer 415 drones en meer dan 40 raketten heeft ingezet. Volgens Oekraïense informatie zijn een dode en drie gewonden gevallen.
