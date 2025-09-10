Blokkades en arrestaties in Frankrijk bij protest 'Bloquons tout'

LYON (ANP) - Aan het begin van de protestdag 'Bloquons tout' (We blokkeren alles) zijn er op verscheidene plaatsen in Frankrijk blokkades en ongeregeldheden, met name in Parijs, Brest, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier en Rennes. Volgens Franse media zijn er al meer dan zeventig demonstranten aangehouden, de meesten in de regio Parijs.

De belangrijke autosnelweg A10 van Parijs naar Bordeaux werd enige tijd bij Poitiers geblokkeerd door betogers, maar die actie is volgens de media zonder incidenten beëindigd. Er zijn ook middelbare scholen met blokkades voor de deur. Bij het Parijse station Gare du Nord waar actievoerders verwacht worden, staan veel agenten.

Een vrijwel anonieme protestbeweging zonder woordvoerders heeft enige tijd geleden op sociale media 10 september uitgeroepen tot dag om alles te blokkeren uit protest tegen het beleid van de regering. Het is niet bekend hoeveel mensen mee gaan doen en waar aan de oproep gehoor wordt gegeven.