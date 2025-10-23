ECONOMIE
Meer orders voor chipbedrijf Besi, maar minder winst en omzet

Economie
door anp
donderdag, 23 oktober 2025 om 7:43

DUIVEN (ANP) - Chiptoeleverancier Besi heeft in het derde kwartaal van dit jaar meer nieuwe orders binnengekregen. De opdrachten stegen zowel ten opzichte van het tweede kwartaal van 2025 als het derde kwartaal van 2024. De omzet en de winst daalden echter zowel ten opzichte van het afgelopen kwartaal als hetzelfde kwartaal een jaar geleden.
Volgens topman Richard Blickman rapporteerde Besi een omzet en bedrijfsresultaat die binnen de eerdere verwachtingen lagen. De markt voor assemblageapparatuur liet daarbij volgens hem de eerste tekenen van herstel zien. De orderontvangst bedroeg afgelopen kwartaal bijna 175 miljoen euro, 36,5 procent meer vergeleken met het tweede kwartaal. Op jaarbasis stegen de orders met meer dan 15 procent.
De omzet kwam uit op bijna 133 miljoen euro, een daling van ruim 10 procent op kwartaalbasis. Op jaarbasis daalde de omzet met meer dan 15 procent. De omzet stond onder meer onder druk door een zwakke vraag vanuit de auto- en smartphonesector.
