Ziekteverzuim op hoogste punt in jaren door meer stressklachten

Het gemiddelde ziekteverzuim steeg afgelopen maand naar 4,7 procent, ten opzichte van 4,4 procent in augustus. Daarmee staat september op het hoogste niveau in jaren, melden de arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare.

"De stijgende lijn in het verzuim zet zich dit najaar duidelijk door", aldus de organisaties. De arbodiensten stellen ook vast dat stressklachten een steeds groter deel van het langdurig verzuim vormen. "Werknemers die hierdoor uitvallen zijn gemiddeld ruim acht maanden niet volledig inzetbaar, en bij een burn-out duurt dat vaak zelfs nog langer."

Volgens ArboNed ligt de sleutel in preventie: het tijdig herkennen van signalen van overbelasting. "Werkgevers kunnen daarin veel betekenen door regelmatig te vragen hoe het écht gaat, werkdruk bespreekbaar te maken en waar nodig ruimte te bieden in taken of planning."