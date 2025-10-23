ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ziekteverzuim op hoogste punt in jaren door meer stressklachten

Economie
door anp
donderdag, 23 oktober 2025 om 7:25
bijgewerkt om donderdag, 23 oktober 2025 om 7:31
anp231025060 1
Het gemiddelde ziekteverzuim steeg afgelopen maand naar 4,7 procent, ten opzichte van 4,4 procent in augustus. Daarmee staat september op het hoogste niveau in jaren, melden de arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare.
"De stijgende lijn in het verzuim zet zich dit najaar duidelijk door", aldus de organisaties. De arbodiensten stellen ook vast dat stressklachten een steeds groter deel van het langdurig verzuim vormen. "Werknemers die hierdoor uitvallen zijn gemiddeld ruim acht maanden niet volledig inzetbaar, en bij een burn-out duurt dat vaak zelfs nog langer."
Volgens ArboNed ligt de sleutel in preventie: het tijdig herkennen van signalen van overbelasting. "Werkgevers kunnen daarin veel betekenen door regelmatig te vragen hoe het écht gaat, werkdruk bespreekbaar te maken en waar nodig ruimte te bieden in taken of planning."
loading

POPULAIR NIEUWS

45506763 m

Vergeet die acht glazen water per dag maar: wetenschappers onthullen hoeveel water je écht moet drinken

shutterstock 2532521023

5 tekenen dat er iets mis kan zijn met je alvleesklier

ANP-515336485

Russische regio’s bijna blut: ‘Nog maar voor drie dagen geld’

Grondwet-1848-e1675938492151

Waarom het er (praktisch) niets toe doet wat Bontenbal van homo's in religieus onderwijs vindt

ANP-535964606

Klopt het wel dat er duizend asielzoekers per week naar Nederland komen, zoals Eerdmans zegt?

anp221025105 1

Jetten: Van der Plas is voorzitter Wilders-fanclub

Loading