Heineken schrapt opnieuw miljarden aan kosten om te groeien

Economie
door anp
donderdag, 23 oktober 2025 om 8:03
AMSTERDAM (ANP) - Bierbrouwer Heineken voert de komende vijf jaar nog eens zeker 2 miljard euro aan kostenbesparingen door. Die komen bovenop de ruim 3 miljard euro die het concern de afgelopen jaren al bespaarde. Met een nieuwe strategie wil Heineken meer focus leggen op innovatie en technologie om te groeien ondanks tegenvallende verkoopcijfers.
Heineken kondigde eerder deze maand al de reorganisatie van het Amsterdamse hoofdkantoor aan, die zo'n vierhonderd banen raakt. Bij de vorige besparingsronde, ingezet in 2021, verdwenen zo'n driehonderd banen in Nederland en 8000 wereldwijd. Over het totale aantal doet Heineken nu geen mededeling, het bedrijf was niet direct bereikbaar.
De bierbrouwer meldde woensdag een opnieuw flink lagere bierverkoop in het afgelopen kwartaal. Het bedrijf heeft last van de grote economische onzekerheid wereldwijd, maar verwacht dat de vraag herstelt als de omstandigheden normaliseren.
