Meer overnachtingen geboekt bij moederbedrijf Booking.com

NORWALK (ANP) - Booking Holdings, het bedrijf achter de van oorsprong Nederlandse hotelboekingssite Booking.com, heeft het voorbije kwartaal goede zaken gedaan dankzij de sterke vraag naar reizen en hotelovernachtingen. Zowel de omzet als de winst zat in de lift.

Het aantal overnachtingen dat via de platforms van Booking aan klanten werd verkocht, groeide met meer dan 7 procent tot 287 miljoen. Dat resulteerde in een omzet van 5,9 miljard dollar. Dat is eveneens 7 procent meer dan een jaar eerder.

De nettowinst steeg met 18 procent tot 1,5 miljard dollar. Volgens topman Glenn Fogel overtrof het bedrijf met deze resultaten de eigen verwachtingen.

Booking Holdings verdient zijn geld met commissies en advertentie-inkomsten. Ook de zoekmachine voor vliegreizen Kayak en restaurant-app OpenTable zijn in handen van het bedrijf.

Dinsdag werd bekend dat Booking.com van de Spaanse concurrentiewaakhond een boete van 413 miljoen euro heeft gekregen. Eerder dit jaar kondigde toezichthouder CNMC al aan dat er een boete van honderden miljoenen aan zat te komen voor misbruik van zijn grote dominantie in de markt. Booking.com zou van plan zijn om in beroep te gaan.