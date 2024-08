Gouden vierzonder en Twellaar/Broenink gehuldigd in TeamNL Huis

PARIJS (ANP) - De roeisters van de vierzonder en het duo Melvin Twellaar en Stef Broenink zijn donderdagavond gehuldigd in het TeamNL Huis in Parijs. De vierzonder pakte eerder op de dag goud, Twellaar en Broenink veroverden zilver in de dubbeltwee.

De zes Nederlandse roeiers betraden rond 22.00 uur het podium in het Parc de la Villette. Ze werden aangekondigd door 'Chef de Maison' Rob Kemps. Broenink (33) maakte op het podium bekend dat hij later dit jaar vader wordt. Zijn plannen voor de toekomst zijn nog onduidelijk.

Op het podium werd flink gefeest op de muziek van dj La Fuente. "We hebben zoveel feestjes gemist, dus vanavond gaan we alle feestjes die we hebben gemist tegelijk vieren. We hebben bruiloften overslagen en de baby's van vriendinnen nog niet gezien. Dat moeten we goed gaan maken", zei Hermijntje Drenth, roeister uit de vierzonder, donderdagmiddag al op de roeibaan.

De muziek wordt donderdag verzorgd door VanVelzen.