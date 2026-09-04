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Meer schepen door sluis bij Eefde om hogere waterstand IJssel

Economie
door anp
vrijdag, 04 september 2026 om 14:24
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EEFDE (ANP) - Meer schepen kunnen vanaf maandag gebruikmaken van de sluis bij het Gelderse Eefde. Rijkswaterstaat meldt dat het aantal doorvaarten dan wordt verdubbeld van vijf per dag nu naar tien. Dat kan omdat de waterstand op de IJssel de afgelopen week verder is gestegen.
Met deze stap wordt het Twentekanaal beter bereikbaar voor de scheepvaart. De sluis, die toegang biedt tot de vaarweg, was door de droogte sinds eind juli gesloten. Vorige week vrijdag deed Rijkswaterstaat twee proefschuttingen, waarna vijf doorvaarten per dag mogelijk werden en straks dus tien. Port of Twente geeft aan welke bedrijven en schepen daarvan gaan gebruikmaken.
Dankzij tijdelijke pompen kan Rijkswaterstaat de waterstand in het Twentekanaal naar eigen zeggen goed op peil houden. Rijkswaterstaat wil de sluis verder heropenen zodra dat mogelijk is. Normaal gesproken varen er 35 tot 40 schepen op een dag door.
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