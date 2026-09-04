Tweevoudig olympiër Deurloo (35) definitief gestopt met turnen

ROTTERDAM (ANP) - Bart Deurloo (35) is definitief gestopt met turnen. Dat maakte de Ridderkerker bekend tijdens een persmoment in aanloop naar de WK turnen in Rotterdam. Tijdens het titeltoernooi is hij samen met Eythora Thorsdottir actief als WK-ambassadeur.

Deurloo deed mee aan diverse EK's en WK's en aan twee edities van de Olympische Spelen. "Ik ben al meerdere keren gestopt en toch weer teruggekomen, maar nu is het echt definitief", zei Deurloo. "Ik train al zo'n vijf maanden niet meer. Na het WK in Jakarta van vorig jaar ben ik eigenlijk gestopt."

Vlak voor de aankondiging van zijn ambassadeursrol werd Deurloo naar eigen zeggen wel "een beetje emotioneel". "Ineens realiseerde ik me: in 2010 deed ik zelf mee aan de WK in Rotterdam, ik ben in Rotterdam bovendien jong begonnen als turner. Nu eindig ik hier ook, als WK-ambassadeur", zei hij. "Ik had wat emotionele gevoelens van binnen. Ik wist: het is gewoon afgelopen, maar ergens ook een nieuw begin."