Meer schepen door Straat van Hormuz sinds evacuatieplan

PARIJS (ANP) - Het aantal schepen dat door de Straat van Hormuz vaart is verder opgelopen, blijkt uit data van AXSMarine. Sinds dinsdag is er een evacuatieplan in werking om schepen na maanden veilig uit de Perzische Golf te krijgen. Het begeleiden van schepen is donderdagavond echter stilgelegd na een aanval op een schip, meldt de Internationale Maritieme Organisatie (IMO).

Woensdag en donderdag, de eerste twee dagen na aankondiging van het evacuatieplan, zijn er 66 en 67 schepen door de Straat van Hormuz gevaren. Eerder die week voeren er zo'n 35 schepen door de zeestraat, dat was toen het hoogste aantal sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten.

Het grootste deel van de schepen vaart in oostelijke richting door de zeestraat en verlaat de Perzische Golf. Schepen zaten sinds het begin van de oorlog vast. De heropening van de zeestraat is onderdeel van het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran.