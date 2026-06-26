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Brabantse aanvragen elektriciteitsaansluitingen hard gestegen

Economie
door anp
vrijdag, 26 juni 2026 om 12:01
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DEN BOSCH (ANP) - Het aantal aanvragen voor een stroomaansluiting voor kleine verbruikers is in Noord-Brabant hard gestegen. Vanaf 1 juli is er voor huishoudens en kleine bedrijven niet meer automatisch plek op het stroomnet door veranderende regels en in sommige gebieden gaat het stroomnet op slot. Daardoor lag het aantal aanvragen in het eerste halfjaar ruim de helft hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.
Ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant Zeeland meldt de cijfers, die afkomstig zijn van netbeheerder Enexis. Die regionale beheerder bevestigde dat ze kloppen. Ze gaan over de periode sinds de jaarwisseling tot medio juni.
Het aantal aanvragen voor een zwaardere stroomaansluiting steeg ook, met 66 procent. Voor laadpaalaansluitingen kwamen 86 procent meer aanvragen binnen.
Regelwijziging
Het gaat veelal om aanvragen die mensen nog snel doen voordat hun verzoeken op een wachtlijst terechtkomen. Vanaf 1 juli krijgen aanvragen van kleinverbruikers niet langer automatisch plek op het stroomnet. Projecten die het net ontlasten, zoals batterijen, krijgen dan voorrang. Ook is er prioriteit voor maatschappelijk belangrijke projecten, zoals voor de brandweer, politie of onderwijs.
Een woordvoerder legt uit dat de restruimte die was gereserveerd voor kleinverbruiksaansluitingen na 1 juli moet worden verdeeld. Het uitrekenen hoe dat moet, duurt waarschijnlijk tot september of oktober. "Maar in een aantal gebieden zit het stroomnet ook zo vol dat er gewoon niets te verdelen is", erkent hij.
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