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Booking.com: niet-bestaande vakantiewoningen massaal verhuurd

tips
door Redactie
maandag, 10 augustus 2026 om 6:49
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Het door miljoenen mensen gebruikte platform Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het hebben gemunt op nietsvermoedende vakantiegangers. Met nep-accommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts weten oplichters reizigers op grote schaal te misleiden, schrijft De Telegraaf.
Tussen januari en juni van 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim 81.000 euro aan oplichting via Booking, blijkt uit interne data van de Fraudehelpdesk. Dat is een stijging van bijna 400 procent ten opzichte van 2025. Toen ging het nog 'maar' om 200 slachtoffers. In 2024 waren dat er nog 89.
Een nieuwe truc is het stelen van foto's van woningen van andere verhuur- en makelaarssites. Die foto's worden vervolgens op Booking.com geplaatst, alsof het om een echte vakantieaccommodatie gaat.
Booking wil niet zeggen hoe vaak deze vorm van fraude de afgelopen maand precies heeft plaatsgevonden. Uit een rondgang van De Telegraaf blijkt echter dat het om minimaal tientallen gevallen gaat.

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