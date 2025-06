Meer tweedehands auto's verkocht

BUNNIK (ANP) - De Nederlandse verkoop van tweedehands auto's is in mei met ruim 6 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder, tot 188.619 occasions. Dat melden brancheorganisaties BOVAG en RDC. Over de eerste vijf maanden van dit jaar ging het om een verkoopstijging met 4,6 procent tot 902.621 gebruikte auto's.

Het meest gekochte tweedehandsmerk sinds begin dit jaar is Volkswagen, met meer dan 114.000 auto's. Vooral de types Golf en Polo zijn populair. Daarna volgen op enige afstand Peugeot, Opel, Toyota en Ford.

Hybrideauto's hebben nu een aandeel op de occasionmarkt van ruim 15 procent en bij volledig elektrische gaat het om ruim 4 procent. Benzineauto's zijn goed voor een aandeel van bijna 74 procent en diesels 5,7 procent.