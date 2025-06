BBC: vermiste journalist Tice in Syrië opgepakt door regime Assad

LONDEN (ANP) - De vermiste Amerikaanse journalist Austin Tice was in Syrië opgepakt door het inmiddels verdreven regime van Bashar al-Assad, meldt de BBC op basis van geheime bestanden van Syrische inlichtingendiensten. Voormalige Syrische functionarissen hebben dat bovendien bevestigd aan de Britse omroep.

Tice werkte in Syrië als freelancejournalist, maar verdween in augustus 2012, enkele dagen na zijn 31e verjaardag. De Amerikaanse overheid zei eerder al te geloven dat hij werd vastgehouden door de regering van Assad, maar het regime heeft het altijd ontkend. Nu het regime van Assad is gevallen wordt de journalist nog steeds vermist.

Volgens de BBC werd Tice in een buitenwijk van Damascus gearresteerd en vervolgens vastgehouden door een paramilitaire groepering die was gelieerd aan het regime van Assad. Hij zou daar tot zeker februari 2013 hebben vastgezeten.

Na de val van Assad eind 2024 zei toenmalig president Joe Biden dat hij geloofde dat Tice nog in leven was.