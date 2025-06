VN-topman pleit voor onderzoek naar doden bij hulpcentrum Gaza

NEW YORK (ANP/AFP) - VN-topman António Guterres roept op tot een onafhankelijk onderzoek naar de dood van Palestijnen bij een hulpdistributiepunt in de Gazastrook. De lokale autoriteiten zeggen dat daar zondag 31 doden en 169 gewonden vielen door Israëlische beschietingen.

"Ik ben geschokt door de berichten over Palestijnen die gisteren zijn gedood en gewond zijn geraakt terwijl ze hulp zochten in Gaza. Het is onacceptabel dat Palestijnen hun leven riskeren voor voedsel", staat in een verklaring van Guterres. "Ik roep op tot een onmiddellijk en onafhankelijk onderzoek naar deze gebeurtenissen en eis dat de daders ter verantwoording worden geroepen."

De Israëlische krijgsmacht ontkent te hebben geschoten op mensen die hulp zochten bij een hulpdistributiepunt van de Gaza Humanitarian Foundation (GHF). De omstreden hulporganisatie GHF, gesteund door Israël en de Verenigde Staten, beweert dat er geen incident is geweest en omschrijft de berichten over doden als verzinsels van Hamas.