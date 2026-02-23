Meer vluchten in VS geschrapt om winterstorm, ook vanaf Schiphol

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Een krachtige winterstorm in het oosten van de Verenigde Staten heeft een groot deel van het vliegverkeer op grote luchthavens stilgelegd. Vluchten van en naar onder meer New York en Boston zijn geannuleerd. Een woordvoerder van Schiphol meldt dat vanaf de Nederlandse luchthaven "enkele" vluchten van en naar het oosten van de VS maandag niet doorgaan.

De woordvoerder schat dat het om vijf tot tien vluchten gaat, bijvoorbeeld op New York en Newark in de staat New Jersey. Volgens hem gaan vluchten van en naar andere regio's in de VS wel door.

Volgens de website FlightAware zijn meer dan 5300 vluchten van, naar of binnen de VS aan het begin van deze week geannuleerd. Zo heeft JFK Airport, het grootste vliegveld in New York, 88 procent van de activiteiten stilgelegd en op Boston Logan gaat 93 procent van de vliegtuigen niet. Zondag werden volgens FlightAware al bijna 2200 vluchten geschrapt.

Passagiers worden aangeraden de status van hun vlucht te controleren voordat ze naar de luchthaven vertrekken.