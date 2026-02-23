Dwangsom voor te vol Ter Apel gestegen tot ruim 4 miljoen euro

TER APEL (ANP) - In het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel zaten ook tijdens het weekeinde meer asielzoekers dan toegestaan. De totale dwangsom voor opvangorgaan COA is daardoor opgelopen tot boven de 4 miljoen euro.

Op het complex mogen maximaal 2000 asielzoekers worden opgevangen. Die limiet wordt sinds eind januari onafgebroken overschreden. Voor elke dag moet het COA 50.000 euro betalen aan de gemeente Westerwolde, waarin Ter Apel ligt.

Begin september moest het COA voor het eerst de dwangsom van 50.000 euro betalen. Het maximale bedrag is 5 miljoen euro. Dat kan half maart worden bereikt.

Asielzoekers moeten na aankomst in Nederland naar Ter Apel om zich daar te laten registreren. Het is de bedoeling dat ze daarna naar een regulier asielzoekerscentrum gaan om de uitkomst van hun asielaanvraag af te wachten, maar die zitten allemaal zo goed als vol. Bovendien hebben gemeenten te weinig opvanglocaties.