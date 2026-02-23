Ontstekingsziekten van de darm, zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, ontwikkelen zich meestal langzaam en onopvallend. Veel mensen lopen jaren rond met klachten voordat de diagnose wordt gesteld. Een groot Zweeds onderzoek laat zien dat symptomen soms al tien jaar of langer bestaan voordat een ontsteking ook echt op scopie en biopt zichtbaar is. IBD is geen zeldzaamheid meer: naar schatting 2,5 tot 3 miljoen Europeanen – ongeveer 0,4 procent van de bevolking – leven met een chronische darmontstekingsziekte.​

Wat gebeurt er in de darm?

IBD is een verzamelnaam voor chronische ontstekingen in het maagdarmkanaal, vooral bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Bij Crohn kan de hele lengte van mond tot anus zijn aangedaan, bij colitis meestal vooral de dikke darm en endeldarm. De ontsteking beschadigt het darmslijmvlies geleidelijk, wat leidt tot diarree , bloedverlies, buikpijn en op termijn soms blijvende schade.

Wie wekenlang diarree heeft, bloed bij de ontlasting ziet of onverklaard afvalt, moet niet blijven afwachten maar naar de huisarts.​​

Toch zijn er patronen die moeten alarmeren: ​​ ​​

Aanhoudende of terugkerende diarree, weken tot maanden achtereen.​​

Buikpijn en krampen, vaak na het eten of vlak voor de toiletgang.​​

Bloed of slijm bij de ontlasting, zichtbaar of alleen in kleine beetjes.​​

Onverklaard gewichtsverlies en hardnekkige vermoeidheid.​​

Waarom de diagnose zo vaak laat komt

Zelfs als een kijkonderzoek en biopten aanvankelijk ‘normaal’ zijn, blijft het IBD‑risico verhoogd. De Zweedse studie liet zien dat 2,4 procent van de mensen met een normale biopt later toch IBD ontwikkelt, tegenover 0,4 procent in de algemene populatie – één extra diagnose per 37 patiënten over dertig jaar. Artsen spreken daarom van een verraderlijk, ‘insidieus’ ziekteproces, waarbij patiënten zich aanpassen aan klachten tot de schade al aanzienlijk is.​

Wanneer naar de dokter?