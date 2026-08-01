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Meer volledig elektrische auto's verkocht, totale verkoop gedaald

Economie
door anp
zaterdag, 01 augustus 2026 om 10:57
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BUNNIK (ANP) - De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli afgenomen ten opzichte van juli vorig jaar. Dit ondanks een stijging van het aantal volledig elektrische auto's, dat goed is voor bijna de helft van het totale marktaandeel. Dat blijkt uit cijfers van autobrancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging en RDC.
"Je kunt je voorstellen dat consumenten naar alternatieven kijken voor auto's met een verbrandingsmotor", aldus een woordvoerder van RAI Vereniging. "Er komen steeds meer volledig elektrische auto's beschikbaar en ze hebben ook steeds meer bereik. Dat biedt mogelijkheden."
In juli werden er iets meer dan 28.000 nieuwe personenauto's op kenteken gezet. Dat is een daling van 2,6 procent ten opzichte van juli 2025. Het aantal registraties van volledig elektrische auto's kwam in juli uit op ruim 13.000, waarmee het marktaandeel inmiddels 47,3 procent is.
In totaal werden er dit jaar tot nu toe 202.469 nieuwe auto's geregistreerd. Dat is 4,1 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar, toen dat er een kleine 212.000 waren.
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