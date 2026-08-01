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Halsema: Pride is zowel feest als protest

Samenleving
door anp
zaterdag, 01 augustus 2026 om 10:41
bijgewerkt om zaterdag, 01 augustus 2026 om 10:56
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Pride is zowel een feest als een protest. Dat zei burgemeester Femke Halsema zaterdagochtend tegen een ANP-verslaggever voorafgaand aan de Canal Parade.
Pride is "allebei, het gaat namelijk heel goed samen. Ik denk dat een protest effectiever is als het feestelijk is en als mensen met vrolijkheid hun argumenten kracht bijzetten. Een feest krijgt er een ziel door", aldus Halsema.
Gevraagd naar de veiligheid van de botenparade zei Halsema, refererend aan de aanslag vorig weekend op de Pride in Berlijn: "Ik heb vertrouwen in alle maatregelen die we hebben genomen. We hebben ons echt heel grondig voorbereid. En we hopen natuurlijk dat het een geweldige dag wordt!"
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