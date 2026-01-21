ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meer werkenden leven in armoede, vooral zzp'ers

Economie
door anp
woensdag, 21 januari 2026 om 6:30
anp200126179 1
DEN HAAG (ANP) - Het aantal werkenden dat in armoede leeft is gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers. In 2024 ging het om 175.000 mensen, zo'n 2 procent van alle werkenden. Bijna de helft van hen had niet het hele jaar werk, bijvoorbeeld door tijdelijke banen of perioden zonder inkomen. De toename volgt op jaren van daling, mede door het wegvallen van coronasteun en de energietoeslag.
Ruim 20.000 meer werkenden hadden in 2024 te weinig geld voor hun huishouden. Hieronder verstaat het CBS dat ze de minimale levensbehoeften niet kunnen betalen. Zelfstandigen zonder personeel liepen met 4,4 procent ruim twee keer zo vaak het risico op armoede als werknemers. Ook langdurige armoede kwam onder zzp'ers relatief vaak voor. Het inkomenstekort van arme zelfstandigen was bovendien groter dan dat van arme werknemers.
Van de arme werkenden had 63 procent minder dan vier jaar betaald werk als belangrijkste inkomstenbron. Dit was 18 procent bij alle werkenden. Van de werknemers die net aan het werk waren, had vrijwel iedereen een flexibel contract of werkte in deeltijd.
Bijna een kwart van de arme werkenden was jonger dan 25 jaar. Ook wonen zij veel vaker alleen of in een eenoudergezin dan gemiddeld.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-544031134

Meedoen? Petitie voor boycot WK voetbal ruim 50.000 keer ondertekend

ANP-547937761

Zien: Trump schoffeert Macron; Sjuul Paradijs roept op om VS compleet te boycotten

shutterstock_2492078929

Waarom vrouwen (vaak) vallen voor foute mannen

shutterstock_2696474823

Generatie ‘slow sex’: zijn jongeren echt preutser geworden?

ANP-307829661

Hoe weet je of je moet doorgaan of stoppen? Drie signalen

gandr-collage

De beste smartphones van 2026 volgens The Independent

Loading