Meer werkenden leven in armoede, vooral zzp'ers

DEN HAAG (ANP) - Het aantal werkenden dat in armoede leeft is gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers. In 2024 ging het om 175.000 mensen, zo'n 2 procent van alle werkenden. Bijna de helft van hen had niet het hele jaar werk, bijvoorbeeld door tijdelijke banen of perioden zonder inkomen. De toename volgt op jaren van daling, mede door het wegvallen van coronasteun en de energietoeslag.

Ruim 20.000 meer werkenden hadden in 2024 te weinig geld voor hun huishouden. Hieronder verstaat het CBS dat ze de minimale levensbehoeften niet kunnen betalen. Zelfstandigen zonder personeel liepen met 4,4 procent ruim twee keer zo vaak het risico op armoede als werknemers. Ook langdurige armoede kwam onder zzp'ers relatief vaak voor. Het inkomenstekort van arme zelfstandigen was bovendien groter dan dat van arme werknemers.

Van de arme werkenden had 63 procent minder dan vier jaar betaald werk als belangrijkste inkomstenbron. Dit was 18 procent bij alle werkenden. Van de werknemers die net aan het werk waren, had vrijwel iedereen een flexibel contract of werkte in deeltijd.

Bijna een kwart van de arme werkenden was jonger dan 25 jaar. Ook wonen zij veel vaker alleen of in een eenoudergezin dan gemiddeld.