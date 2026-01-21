Tips van een ex-dief: Wat moet je doen als iemand bij je inbreekt?

Dagelijks wordt er in Nederland zo'n 75 keer ingebroken bij mensen thuis. De meeste inbraken komen voor tussen 17.00 uur en 23.00 uur, maar er zijn natuurlijk ook dieven die 's nachts opereren. Vaak zijn de bewoners dan thuis. Wat kun je het beste doen als je gestommel hoort?

Ex-inbreker Barry geeft nu instructies aan de politie over het voorkomen van een inbraak. Als eerste tip voor de bewoner noemt hij leeg glaswerk (bijvoorbeeld glazen vazen of oude melkflessen) die je bij het slaapkamerraam neerzet. “Als je dan aan je voordeur buiten gerommel hoort, gooi je dat glaswerk naar beneden vanuit je slaapkamerraam. De inbreker schrikt dan van het gerinkel. Let er wel op dat je het glas niet op hun hoofd gooit, want dan is het dood door schuld en draai je zelf de bak in.”

Hang niet de held uit

Maar het zou goed kunnen dat je pas wat hoort als de dief al in huis is. Ga dan absoluut niet naar de woonkamer om te kijken wat er aan de hand is, vertelt Barry aan Margriet. “Hoe geprikkeld en nieuwsgierig je ook bent, ga niet kijken. De inbreker ziet jou en voelt zich dan betrapt. En een kat in het nauw maakt rare sprongen. Sommige mensen willen naar de inbreker toe en denken met een grote mond en haantjesgedrag hem wel weg te kunnen jagen. Maar dat moet je echt niet proberen.”

Maar wat kun je wél doen? De ex-inbreker komt met een mooie list, waarbij je vanaf de overloop het licht beneden aandoet. “Er is namelijk geen enkele inbreker die betrapt wil worden. En dan roep je naar beneden: ‘Hey Henk, houd eens op met die herrie, kom eens naar boven, want ik sterf van de honger! Heb je die shoarma nou nog gehaald?’”

Licht aan en bluffen

Dan beschuldig je de inbreker niet, en voelt zich dus (nog niet) betrapt. “Aan de andere kant weet de inbreker dat er zometeen een man genaamd Henk hiernaar toe komt met een zak eten. Dat is natuurlijk gewoon bluffen, maar ze schrikken wel. Je moet in ieder geval niet gaan roepen van: ‘Hey inbreker, ik maak je dood! Er zijn namelijk ook inbrekers die zeggen: Oke, kom dan!’”

Barry komt nogmaals terug op het glaswerk in de slaapkamer. “Gooi de glazen flessen naar beneden vanaf de trap. Denk je dat een inbreker dan nog naar boven komt? Nee, want er ligt overal glas. Als hij wel naar boven komt, snijdt hij zichzelf aan het glas en dan heb je gelijk zijn DNA.”

Niet opscheppen op social media

Volgens Barry heb je niet zoveel aan een alarmsysteem, daar wordt de tijd dat hij kan inbreken alleen maar mee verkort tot maximaal drie minuten. Ook adviseert hij om geen foto's van dure spullen te plaatsen op social media. “Niet opscheppen met je nieuwe spullen en vooral geen haantjesgedrag vertonen. Met een paar schroeven halen inbrekers je inbouwapparatuur eruit en zetten het op Marktplaats.”

1. Doe ramen en deuren op slot. Ook als je maar even weg bent.

2. Laat het licht aan als je niet thuis bent en gebruik buitenverlichting.

3. Leg dure spullen uit het zicht.

4. Bel 112 als je iets verdachts ziet.