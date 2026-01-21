Levenslang voor moord op Japanse oud-premier Abe

TOKIO (ANP/RTR) - De man die in 2022 de Japanse oud-premier Shinzo Abe vermoordde, is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Dat meldt de Japanse publieke omroep NHK. De man bekende eind oktober schuld.

Abe, de langstzittende premier van Japan, werd in juli 2022 neergeschoten toen hij een speech gaf tijdens een campagne-evenement in de stad Nara, in het westen van Japan. Dader Tetsuya Yamagami gebruikte daarbij een zelfgemaakt vuurwapen.

Volgens Japanse media verklaarde Yamagami tijdens de rechtszaak dat hij tot zijn daad kwam vanwege banden van Abe met de controversiële Verenigingskerk, ook wel bekend als de Moonsekte. De familie van de dader zou in grote financiële problemen zijn geraakt nadat zijn moeder een grote geldsom had gedoneerd aan de kerk.

Aanklagers hadden vorige maand een levenslange gevangenisstraf geëist. Ze noemden de moord een "buitengewoon ernstig incident dat ongekend is in de naoorlogse geschiedenis".