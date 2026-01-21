ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Levenslang voor moord op Japanse oud-premier Abe

Samenleving
door anp
woensdag, 21 januari 2026 om 6:21
anp210126046 1
TOKIO (ANP/RTR) - De man die in 2022 de Japanse oud-premier Shinzo Abe vermoordde, is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Dat meldt de Japanse publieke omroep NHK. De man bekende eind oktober schuld.
Abe, de langstzittende premier van Japan, werd in juli 2022 neergeschoten toen hij een speech gaf tijdens een campagne-evenement in de stad Nara, in het westen van Japan. Dader Tetsuya Yamagami gebruikte daarbij een zelfgemaakt vuurwapen.
Volgens Japanse media verklaarde Yamagami tijdens de rechtszaak dat hij tot zijn daad kwam vanwege banden van Abe met de controversiële Verenigingskerk, ook wel bekend als de Moonsekte. De familie van de dader zou in grote financiële problemen zijn geraakt nadat zijn moeder een grote geldsom had gedoneerd aan de kerk.
Aanklagers hadden vorige maand een levenslange gevangenisstraf geëist. Ze noemden de moord een "buitengewoon ernstig incident dat ongekend is in de naoorlogse geschiedenis".
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-544031134

Meedoen? Petitie voor boycot WK voetbal ruim 50.000 keer ondertekend

ANP-547937761

Zien: Trump schoffeert Macron; Sjuul Paradijs roept op om VS compleet te boycotten

shutterstock_2492078929

Waarom vrouwen (vaak) vallen voor foute mannen

shutterstock_2696474823

Generatie ‘slow sex’: zijn jongeren echt preutser geworden?

ANP-307829661

Hoe weet je of je moet doorgaan of stoppen? Drie signalen

gandr-collage

De beste smartphones van 2026 volgens The Independent

Loading