Meer winst voor muziekconcern Universal Music Group

HILVERSUM (ANP) - Muziekconcern Universal Music Group (UMG) heeft in de eerste helft van dit jaar een hogere winst geboekt, met ook een gestegen omzet. UMG, dat bekende popsterren als Taylor Swift, Drake, Ariana Grande, Rihanna, Harry Styles en Billie Eilish vertegenwoordigt, haalde bijvoorbeeld hogere inkomsten uit muziekabonnementen. Ook verdiende het bedrijf meer geld aan muziekstreamingdiensten.

De aangepaste nettowinst klom met 9 procent tot 882 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder. De omzet steeg met ruim 6 procent tot bijna 5,9 miljard euro. Volgens UMG, dat zijn hoofdkantoor in Hilversum heeft, waren de bestverkopende artiesten in de afgelopen periode onder anderen Morgan Wallen, Lady Gaga, Kendrick Lamar, The Weeknd en Sabrina Carpenter.

UMG zei wel dat het minder verdiende met de verkoop van merchandise. Het AEX-bedrijf is het grootste muziekconcern ter wereld. Topman Lucian Grainge sprak van sterke resultaten voor het bedrijf.