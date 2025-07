Speciale VS-gezant en VS-ambassadeur vrijdag naar Gazastrook

JERUZALEM (ANP/AFP) - De speciale Midden-Oosten-gezant van de Amerikaanse president Donald Trump, Steve Witkoff, en de Amerikaanse ambassadeur in Israël, Mike Huckabee, brengen vrijdag een bezoek aan de afgegrendelde Palestijnse Gazastrook. Ze willen kijken hoe de distributie van hulpgoederen verloopt. Ook zullen ze inwoners van het door oorlog geteisterde gebied ontmoeten.

Het duo gaat de huidige (hulp-)distributieplaatsen inspecteren en een plan opstellen om meer voedsel te leveren, aldus het Witte Huis. Ook zullen ze inwoners van Gaza spreken om "uit eerste hand te horen over de ernstige situatie ter plaatse".

Witkoff had al overleg met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu over de oorlog in Gaza en de humanitaire situatie daar. Israël staat internationaal steeds meer onder druk om meer hulp toe te laten tot het gebied en om een staakt-het-vuren te sluiten.