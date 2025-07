Honderden mensen voeren actie voor Gaza op treinstations

DEN HAAG (ANP) - Honderden mensen demonstreren op diverse treinstations in Nederland tegen de oorlog in Gaza, zien verslaggevers van het ANP. Op Amsterdam Centraal hebben zich enkele honderden actievoerders verzameld in de stationshal. Ze hebben onder meer Palestijnse vlaggen bij zich en borden waarop teksten staan als 'Stop de genocide'. Sommige betogers slaan met lepels op pannen.

In Den Haag demonstreren zeker driehonderd mensen in de hal van het centraal station. Ook daar wordt een lawaaiprotest gehouden. Een verslaggever van het ANP ziet veel demonstranten met keffiyehs, ook dragen enkele betogers een watermeloenkeppeltje. De watermeloen wordt gebruikt als symbool voor het Palestijnse verzet.

Op Leiden Centraal maken meer dan honderd mensen lawaai door op potten en pannen te slaan. Kinderen die erbij zijn, dragen gehoorbescherming. Sommige voorbijgangers tonen hun steun door te applaudisseren.

In Amersfoort staat een kleine honderd betogers op het station. Ze scanderen onder meer pro-Palestijnse leuzen.