Meerdere cruiseschepen uit Perzische Golf gevaren

Economie
door anp
zondag, 19 april 2026 om 16:34
anp190426103 1
HAMBURG (ANP/RTR) - Ondanks dat de Straat van Hormuz zaterdag kort na heropening al weer sloot, is het meerdere cruiseschepen toch gelukt uit de Perzische Golf te varen. TUI Cruises heeft zondag bekendgemaakt dat haar schepen Mein Schiff 4 en Mein Schiff 5 door de zeestraat zijn gevaren. MSC Cruises kwam met een verklaring dat de MSC Euribia Dubai had verlaten en nu op weg is naar Europa.
Persbureau Bloomberg heeft becijferd dat zaterdag in totaal vier cruiseschepen een sprint hadden gemaakt om de Perzische Golf te verlaten. Ze voeren op volle snelheid langs de Omaanse kust en passeerden met slechts 45 minuten tussenruimte de punt van het Musandam-schiereiland. Een vijfde schip had de tocht vrijdag al gemaakt.
De cruiseschepen hadden geen toeristen meer aan boord. Passagiers waren afgelopen weken al gerepatrieerd. Voor de cruisemaatschappijen was het wel belangrijk de schepen uit het gebied weg te halen. Nu kunnen ze hun vaarschema's elders op de wereld weer voortzetten.
image

anp180426094 1

1238822561 1396416947

download

cropped-ChatGPT-Image-29-jan-2026-14_27_44

fee36bb442f6d47d934bf2b62a5550ae246bf49507e794427630c5ef8e1f330e

