Spanje wil dat EU associatieverdrag met Israël beëindigt

Spanje gaat de Europese Unie dinsdag vragen het associatieverdrag met Israël te beëindigen vanwege schendingen van het internationaal recht. Dat heeft premier Pedro Sánchez gezegd tijdens een bijeenkomst in Andalusië.

Spanje is al langer kritisch op de regering van premier Benjamin Netanyahu, vanwege het conflict in Gaza en de Israëlische aanvallen op Iran en Libanon.

Sánchez zei dat Israël "het internationaal recht schendt" en daarom "geen partner van de Europese Unie kan zijn. Zo simpel is het."

Vraagtekens

De associatieovereenkomst tussen de EU en Israël stamt uit 2000 en bevat naast gunstige handelsafspraken ook een clausule over respect voor de mensenrechten. Spanje plaatste in 2024 al vraagtekens bij het verdrag, vanwege de humanitaire situatie in Gaza.

Spanje, Ierland en Slovenië hadden vrijdag al een verzoek ingediend om het verdrag te bespreken tijdens de volgende bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU.