TER AAR (ANP) - Voor de failliete fatbikemaker Knaap Bikes volgt mogelijk een doorstart. De curator laat zaterdag weten dat zich meer dan tien geïnteresseerde partijen hebben gemeld.

"Daartussen zitten zeker interessante en serieuze partijen", stelt hij. Komende weken moet volgens hem bekend worden of het echt tot een doorstart komt en wat dit betekent voor de werkgelegenheid.

Het in 2019 opgerichte Knaap werd eerder deze maand failliet verklaard. De curator heeft nog geen nader onderzoek gedaan naar de oorzaken hiervan.

Concurrentie

De onderneming uit het Zuid-Hollandse Ter Aar kampte onder meer met concurrentie uit China. De curator voorzag eerder al interesse bij potentiële kopers. Daarbij wees hij er ook op dat er nog een voorraad fietsen aanwezig is.

Knaap was een van de fatbikefabrikanten die eerder actie voerden tegen het opvoeren van e-bikes. In 2024 vroegen zij de overheid al om de import en verkoop van deze illegale modellen te stoppen. Knaap ziet het gebrek aan handhaving hierop als een van de belangrijkste oorzaken van het bankroet.