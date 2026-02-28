Meerdere olietankers mijden Straat van Hormuz, ziet Bloomberg

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Meerdere grote olietankers lijken zaterdag de Straat van Hormuz, de ingang van de olierijke Perzische Golf, te mijden. Dat meldt persbureau Bloomberg. Dit lijkt te maken te hebben met de vrees dat de straat bij de militaire acties rond Iran kan worden betrokken.

Hoewel de waterweg openblijft en sommige schepen er nog steeds doorheen varen, zijn er ook al tankers tot stilstand gekomen. Zij hopen zich nu op bij de ingang van de straat, volgens gegevens verzameld door Bloomberg.

Het Japanse scheepvaartconcern Nippon Yusen heeft zijn vloot ook opgedragen om niet door de Straat van Hormuz te navigeren. Uit een document in handen van Bloomberg blijkt daarnaast dat Griekenland zijn omvangrijke handelsvloot gevraagd heeft om de doorgang opnieuw te beoordelen.

De Straat van Hormuz is een belangrijke vaarweg. Dagelijks gaat ongeveer een vijfde van de wereldwijde zeetransporten van olie en vloeibaar aardgas door deze straat. Door zijn ligging wordt de straat vaker genoemd als mogelijk doelwit voor eventuele Iraanse vergeldingsaanvallen.