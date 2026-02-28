CIDI: aanval op Iran is continuering van existentiële strijd

DEN HAAG (ANP) - Voor Naomi Mestrum, directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), was de vraag niet óf, maar wanneer de Israëlisch-Amerikaanse aanval op Iran zou plaatsvinden. "In Israël was men daar al een paar weken mee bezig. Het land is al een tijdje in opperste staat van paraatheid."

Mestrum: "Dit is groter dan alleen een Amerikaanse aanval op Iran waarbij Israël helpt. Het is de continuering van een existentiële strijd tegen terreurgroepen om Israël heen. Voor Israël, Iran en uiteindelijk ook het Westen, is het een must dat het ayatollahregime wordt uitgeschakeld. Los van dat het een zegen is voor Iraanse burgers, verdwijnen met het regime ook de grootste terreurdreiging en nucleaire dreiging in de regio."

"Het is afwachten of de aanval gaat slagen," meent Mestrum, "maar het was onontkoombaar." Zij stelt dat Amerika de enige hoop voor de Iraniërs vormt en dat Europa er goed aan doet om de aanval te steunen.