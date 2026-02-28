Tennisser Griekspoor meldt zich geblesseerd af voor finale Dubai

DUBAI (ANP) - Tallon Griekspoor heeft zich afgemeld voor de finale van het toernooi van Dubai. De beste tennisser van Nederland heeft te veel last van een hamstringblessure. De Rus Daniil Medvedev heeft daardoor de titel gepakt.

Griekspoor raakte vrijdag geblesseerd in de eerste set van zijn halve finale tegen Andrej Roeblev. Hij liet zich behandelen en bracht de wedstrijd met pijnstillers tot een goed einde: 7-5 7-6 (6). Griekspoor won afgelopen week ook van de Kazach Alexander Boeblik en de Tsjech Jakub Mensik, de nummers 2 en 6 van de plaatsingslijst.

Griekspoor bereikte voor de zesde keer in zijn carrière de finale en won drie toernooien in zijn loopbaan. Het is niet bekend hoe lang hij uit de roulatie is.