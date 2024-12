Meerdere vluchten geannuleerd in Rotterdam en Eindhoven door mist

ROTTERDAM (ANP) - Meerdere vluchten zijn vrijdag geannuleerd op Rotterdam The Hague Airport vanwege laaghangende mist. Het gaat om zeven vertrekkende vluchten en zeven binnenkomende vluchten die geschrapt moesten worden. Ook zijn enkele toestellen uitgeweken naar Schiphol.

Ook op Eindhoven Airport zorgde de dichte mist vrijdagavond voor problemen, meldt Omroep Brabant. Op de website van de luchthaven is te zien dat vluchten uit Ibiza, Lissabon en Marrakesh worden omgeleid naar Schiphol. Inkomende vluchten die nog voor vrijdagavond op de planning stonden vanuit Alicante, Praag en Malaga zijn geannuleerd.

In Rotterdam was het vrijdag rustig op de luchthaven en hebben de annuleringen niet tot onrust geleid, laat een woordvoerster weten. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen voor de geplande vluchten op zaterdagochtend zijn.