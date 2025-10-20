Meerderheid EU-landen wil importstop Russische energie voor 2028

LUXEMBURG (ANP) - Het overgrote deel van de lidstaten heeft ermee ingestemd dat de EU voor 2028 stopt met de import van Russische energie, zoals olie, gas en kernenergie. In 2026 moet de EU al geen nieuwe Russische gasdeals meer maken en eind 2027 moet de import van Russisch gas zijn stopgezet, staat in het voorstel. Twee lidstaten hebben niet ingestemd met de plannen, laat een EU-functionaris weten.

Het plan was een voorstel van de Europese Commissie en werd vorige week goedgekeurd door het Europees Parlement.