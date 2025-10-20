RvS overwegend positief over verbod op onverdoofde slacht

DEN HAAG (ANP) - De Raad van State heeft een overwegend positief advies uitgebracht over het wetsvoorstel van Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) om het lijden van dieren bij de slacht te beperken. Een van de voorgestelde maatregelen is een verplichting om dieren te bedwelmen voorafgaand aan de rituele slacht. Volgens de RvS is er "meer ruimte dan voorheen" om het belang van dierenwelzijn zwaarder te laten wegen bij het beoordelen van beperkingen van de godsdienstvrijheid.

Dat blijkt uit recente Europese rechtspraak. "Deze rechtspraak betekent niet dat lidstaten van de Europese Unie verplicht zijn om onbedwelmde rituele slacht te verbieden", licht de hoogste bestuursrechter toe. "Wel betekent deze rechtspraak dat een verbod op onbedwelmde rituele slacht onder bepaalde voorwaarden niet in strijd is met de godsdienstvrijheid."

Het wetsvoorstel van Ouwehand en de toelichting daarbij bieden volgens de RvS "voldoende informatie en aanknopingspunten om een breed parlementair debat te voeren over de bedwelmplicht bij rituele slacht". Het wetsvoorstel bevat ook een verbod om drachtige zoogdieren vanaf 40 procent van de draagtijd te verhandelen om te worden geslacht. De uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid hiervan zijn nog onvoldoende toegelicht en moeten beter worden gemotiveerd voordat het voorstel naar de Tweede Kamer gaat, adviseert de RvS.

"We zijn bij het schrijven van het wetsvoorstel zeer zorgvuldig te werk gegaan, met oog voor de gevoelens van geloofsgemeenschappen. Het is heel goed nieuws dat de Raad van State nu groen licht geeft", reageert Ouwehand. "Diervriendelijke slacht bestaat niet, dus we moeten werken aan een meer plantaardige samenleving. Maar ook aan wetten waarmee we onnodig en ernstig lijden zoveel mogelijk beperken. Dat komt met dit positieve advies van de Raad van State een grote stap dichterbij."