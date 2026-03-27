Meeste huizenverkopers doen niet mee aan Open Huizen Dag

DEN HAAG (ANP) - Lang niet alle woningen die momenteel te koop staan, doen zaterdag mee aan de Open Huizen Dag van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Volgens huizenwebsite Funda staat het aantal aanmeldingen op ruim 8900, terwijl in totaal zo'n 47.000 huizen en appartementen beschikbaar zijn. Makelaarsorganisaties melden dat veel woningverkopers het niet nodig vinden om hun huis tijdens het evenement open te stellen voor huizenzoekers.

Directeur Eric Bond van Vivantus, naar eigen zeggen de grootste woningmakelaar van Nederland, ziet een soortgelijk beeld bij zijn organisatie. Onder Vivantus vallen merken als Hoekstra en Van Eck Makelaars en Beumer. Bond schat dat bij zijn merken zo'n 700 tot 800 woningen te koop staan, waarvan er ongeveer 50 tot 100 meedoen aan de Open Huizen Dag. "De meeste woningen worden vrij snel verkocht. Door de korte omloopsnelheid voelen minder mensen ervoor", verklaart hij.

Bij Makelaarsland doen 188 verkopers mee, volgens directeur Ivor Brevé is dat ongeveer 40 procent van het totale aanbod.