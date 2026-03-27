Rijswijker (18) niet langer vast na dood 16-jarige in Den Hoorn

DEN HAAG (ANP) - Een 18-jarige verdachte uit Rijswijk zit niet langer vast in de zaak over de doodgestoken 16-jarige jongen in Den Hoorn. Het gerechtshof in Den Haag heeft zijn voorarrest opgeheven, omdat er aanwijzingen zijn dat de verdachte uit zelfverdediging heeft gestoken. Dit meldt zijn advocaat Peter Plasman. Het Openbaar Ministerie bevestigt de vrijlating.

Het 16-jarige slachtoffer uit Delft werd op 22 januari doodgestoken bij de Spoorplaats in Den Hoorn, vlakbij Delft. De rechtbank verlengde in februari het voorarrest van de verdachte. Dat besluit heeft Plasman met succes aangevochten bij het hof.

Volgens Plasman werd zijn cliënt slachtoffer van een gewelddadige afpersing en wilde de doodgestoken jongen uit Den Hoorn zijn scooter stelen. Dat hebben de twee medeverdachten in de zaak inmiddels ook bevestigd, zegt de advocaat. Volgens Plasman hadden de drie een vooropgezet plan om zijn cliënt te beroven, werd zijn cliënt naar het park gelokt en is hij daar agressief aangevallen.

Inleidende zitting

"Hij werd bij de keel gepakt en klemgezet, omhoog tegen een hek geduwd, door een van de twee jongens met wie hij stond te chillen." Tijdens de confrontatie trok hij een zakmes. Plasmans cliënt meende bovendien een wapen te zien. Onder de kleding van het overleden slachtoffer is volgens de advocaat een nepwapen gevonden.

Het hof stelt volgens Plasman dat het politieonderzoek uitwijst dat zijn cliënt zich op noodweer kan beroepen. Het is aan de rechtbank om dat tijdens een inhoudelijke behandeling van de zaak te beoordelen. Plasman noemt de beslissing van het hof in deze fase van het onderzoek "zeer krachtig" en "iets wat je niet zo snel ziet in deze fase van het onderzoek".

Op 7 mei is een inleidende zitting, zegt de woordvoerder van het OM.