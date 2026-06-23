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Meeste schepen door Straat van Hormuz sinds begin oorlog

Economie
door anp
dinsdag, 23 juni 2026 om 12:45
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BRUSSEL (ANP/AFP) - Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten voeren er nog niet zoveel schepen op een dag door de Straat van Hormuz als maandag. Dat blijkt uit gegevens van onderzoeksbureau Kpler. Het verkeer door de zeestraat is de afgelopen dagen toegenomen na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran.
Minimaal 36 vrachtschepen voeren maandag door de zeestraat. Dat aantal kan hoger liggen omdat sommige schepen hun transponder uitschakelen wanneer ze via de waterweg varen. Voordat de oorlog eind februari uitbrak, gingen er zo'n 120 schepen per dag via de Straat van Hormuz. Voor de tijdelijke overeenkomst tussen de VS en Iran voeren er minder dan tien schepen per dag door de zeestraat. Dat aantal loopt sinds het akkoord op.
De Amerikaanse vicepresident JD Vance zei maandag dat de Straat van Hormuz weer open is, nadat Iran zaterdag aankondigde de zeestraat weer te blokkeren na Israëlische aanvallen op Libanon.
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