VN-experts: aanvallen op kinderen in Gaza wijzen op genocide

GENÈVE (ANP/AFP) - Israël heeft bewust kinderen tot doelwit gemaakt en daarmee genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid gepleegd, zegt een commissie van VN-experts. Eerder concludeerden zij al dat Israël genocide pleegde in Gaza, maar nu voegen zij daar in een nieuw rapport aan toe dat het aanvallen van kinderen daar een indicator van is.

Het tot doelwit maken van kinderen wijst op de intentie om de Palestijnen als groep te vernietigen, zeggen de experts. Israël brengt zo de toekomst van de Palestijnse samenleving en de rechten van de Palestijnen in gevaar, concluderen zij. Israël ontkent en noemt het rapport "lasterlijk".

De experts spreken niet voor de VN als geheel, maar zijn aangesteld om schendingen van het internationaal recht in het gebied te onderzoeken. Zij stellen dat er "redelijke gronden" zijn om te geloven dat Israël doorgaat met het plegen van genocide. Officieel geldt sinds oktober een bestand in Gaza, maar sindsdien zijn er nog meer dan duizend doden gevallen.