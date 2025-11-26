Meeste werknemers Leen Bakker België dreigen baan te verliezen

BRUSSEL (ANP/BELGA) - Negen op de tien werknemers van Leen Bakker in België dreigen hun baan te verliezen als de noodlijdende meubelwinkelketen in dat land failliet gaat. De Nederlandse keten zette in augustus zijn 44 Belgische winkels te koop. Vakbond ACV meldde woensdag dat ongeveer dertig van de driehonderd werknemers wellicht voor andere ketens kunnen werken die winkels overnemen.

Sommige winkels worden overgenomen door branchegenoot JYSK, de Belgische speelgoedketen DreamLand of beddenwinkelketen Swiss Sense. Voor andere vestigingen is geen koper, maar slechts een nieuwe huurder gevonden.

Leen Bakker kreeg in België te maken met oplopende verliezen. Het bedrijf sloot eerder al onrendabele winkels. Inmiddels dreigt in België een faillissement.

De ontwikkelingen staan los van Leen Bakker in Nederland. Wel waren er onlangs mediaberichten dat het in ons land ook niet heel goed gaat met de keten.