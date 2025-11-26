Tractorfabrikant Deere omlaag op beurs na tegenvallende prognose

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse tractorfabrikant Deere was woensdag een van de verliezers op Wall Street. Beleggers zetten het aandeel zo'n 5 procent lager nadat de onderneming bij haar kwartaalresultaten met een tegenvallende winstverwachting was gekomen.

De sombere vooruitzichten voor de grootste maker van landbouwmachines ter wereld komen op een moment dat Amerikaanse boeren zwaar zijn getroffen door lage gewasprijzen en het handelsbeleid van president Donald Trump. Ondanks een recent akkoord tussen de Verenigde Staten en China om de export van Amerikaanse gewassen naar Azië te verhogen, blijft de vraag of deze verkopen voldoende zullen zijn om de Amerikaanse landbouwsector uit een jarenlange malaise te halen.

De beursgraadmeters in New York gingen licht omhoog. Het sentiment zit de laatste dagen in de lift, omdat Wall Street rekening houdt met een mogelijke renteverlaging door de Federal Reserve in december. Dat beschouwen beleggers als een gunstige ontwikkeling. De Dow-Jonesindex noteerde in de eerste handelsminuten 0,4 procent hoger op 47.292 punten.