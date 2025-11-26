NBC: ICE pakt ex-schoonzus Witte Huis-woordvoerder Leavitt op

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse vreemdelingenpolitie ICE heeft de moeder opgepakt van de neef van Witte Huis-woordvoerder Karoline Leavitt. De vrouw zou op een inmiddels verlopen toeristenvisum als kind vanuit Brazilië naar de VS zijn gekomen, bericht nieuwszender NBC News.

De aangehouden vrouw zou volgens mediaberichten een relatie hebben gehad met de broer van Leavitt. Hun kind zou sinds zijn geboorte bij de broer wonen en al jaren geen contact meer hebben met zijn moeder.

ICE nam de vrouw deze maand in hechtenis in Revere (Massachusetts), zegt een bron. Ze wordt nu in afwachting van haar mogelijke uitzetting vastgehouden op een ICE-locatie.

Mishandelingszaak

Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid zegt dat ze eerder al was opgepakt in een mishandelingszaak, maar onduidelijk is hoe die is afgehandeld.

Leavitt geldt als een van de gezichten van de regering-Trump, die een streng migratiebeleid voert. De woordvoerder benadrukt dat "alle personen die zich onrechtmatig in de Verenigde Staten bevinden, uitgezet kunnen worden".