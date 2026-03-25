Megabestelling van China Eastern voor Airbus-vliegtuigen

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De Europese vliegtuigbouwer Airbus heeft een megabestelling ontvangen van China Eastern Airlines. De Chinese luchtvaartmaatschappij koopt 101 toestellen van het type Airbus A320neo, zo werd woensdag bekendgemaakt.

Daarmee heeft de bestelling op basis van catalogusprijzen een waarde van ongeveer 13,6 miljard euro. China Eastern zegt dat er met Airbus flinke kortingen zijn afgesproken. De vliegtuigen zijn geschikt voor kortere en middellange routes en moeten tussen 2028 en 2032 geleverd worden aan China Eastern.

Het is de tweede grote opdracht voor Airbus in korte tijd. Onlangs plaatste leasemaatschappij AerCap een order voor 110 Airbus A320neo-toestellen.