Miljoenen mensen zijn duizelig, maar weinig nemen het serieus

Veel mensen lopen weken of maanden rond met duizeligheid en halen hun schouders op: hoort bij de leeftijd, te druk gehad, even doorbijten. Maar artsen waarschuwen dat juist dat normaliseren riskant is: terugkerende duizeligheid zonder duidelijke aanleiding is nooit gewoon een eigenaardigheidje van het lichaam, maar een symptoom dat je serieus moet nemen.​

Duizelig is niet ‘een beetje draaierig’

Neurologen benadrukken dat duizeligheid geen diagnose is, maar een verzamelnaam voor heel verschillende sensaties: van draaiduizeligheid alsof je in een kermisattractie zit, tot een zweverig, licht gevoel in het hoofd of het gevoel dat de grond beweegt. Juist omdat we al die ervaringen in één woord proppen, onderschatten patiënten én artsen soms wat erachter kan zitten. Terugkerende klachten zonder duidelijke trigger en met bijkomende symptomen als oorsuizen, hoofdpijn, problemen met zien of spreken verdienen altijd medische aandacht.​

Signaal, geen achtergrondruis

In de huisartsenpraktijk behoort duizeligheid tot de meest voorkomende klachten, zeker bij ouderen. De Nederlandse richtlijn meldt dat jaarlijks ruim 8 procent van de 65-plussers bij de huisarts komt met duizeligheid, terwijl bij een aanzienlijk deel geen duidelijke diagnose wordt gesteld. Tegelijkertijd weten we dat duizeligheid een alarmsymptoom kan zijn van een herseninfarct of TIA, zeker als het plotseling optreedt en gepaard gaat met scheve mond, krachtsverlies of verwarde spraak. Tijdig handelen kan dan het verschil maken tussen volledig herstel en blijvende schade.

Duizeligheid is nooit ‘gewoon’I In Duitsland hebben naar schatting minstens zes miljoen mensen per jaar last van duizeligheid; specialisten waarschuwen dat veel patiënten dat als normaal afdoen. In Nederlandse huisartsenpraktijken rapporteert meer dan 8 procent van de ouderen duizeligheid als klacht. Artsen zijn duidelijk: terugkerende duizeligheid zonder duidelijke aanleiding is geen karaktertrek, maar een signaal dat onderzocht moet worden.​

Wat je zelf wél en níet moet doen

Experts adviseren patiënten hun klachten systematisch bij te houden: wanneer treedt de duizeligheid op, hoe lang duurt het, welke situatie, welke begeleidende klachten, wat maakt het erger of beter. Zo’n simpel ‘duizeligheidsdagboek’ helpt de arts gerichter zoeken naar oorzaken, van relatief onschuldige problemen met bloeddruk of evenwichtsorgaan tot ernstiger neurologische aandoeningen. Tegelijk is vermijdingsgedrag – nauwelijks nog bewegen uit angst om weer duizelig te worden – juist een valkuil die klachten kan laten ontsporen en chronisch maken; gericht evenwichtstraining en blijven bewegen zijn cruciaal. De belangrijkste boodschap blijft: wie plots heftig duizelig wordt met spraak-, gezichts- of krachtsproblemen, moet niet googelen maar direct 112 bellen.​