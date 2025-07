Meloni: Europa moet handelsoorlog met VS koste wat kost voorkomen

ROME (ANP/BLOOMBERG) - Europese landen moeten er alles aan doen om een handelsoorlog met de Verenigde Staten te voorkomen. Dat zei de Italiaanse premier Giorgia Meloni tijdens een gezamenlijke persbijeenkomst met de Oostenrijkse bondskanselier Christian Stocker.

"Wij zijn het erover eens dat we een handelsoorlog tussen beide zijden van de Atlantische Oceaan koste wat kost moeten vermijden", aldus Meloni. Daarbij benadrukte zij het belang van een samenwerking tussen Europese leiders aan een "wederzijds voordelige" overeenkomst.

Eerder deze week gaf de Amerikaanse president Donald Trump aan dat hij nog steeds openstaat voor verdere handelsbesprekingen met de EU. Dat zei hij nadat hij had aangekondigd dat er per 1 augustus een heffing van 30 procent op importen uit de EU zal gelden als beide partijen er niet in slagen een betere deal te sluiten.

Eurocommissaris Maroš Šefčovič (Handel) vertrekt woensdag naar Washington om opnieuw te overleggen met zijn Amerikaanse ambtgenoten.