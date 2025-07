1 jaar en 8 maanden celstraf voor gevangen burgemeester Istanbul

ISTANBUL (ANP/BLOOMBERG) - Ekrem Imamoglu, de inmiddels geschorste burgemeester van Istanbul die in maart werd opgepakt, is veroordeeld tot een celstraf van een jaar en acht maanden. Hij werd berecht voor het bedreigen en beledigen van een aanklager, meldt de Turkse omroep Habertürk. Imamoglu werd wel vrijgesproken voor het opjutten van anderen tot het aanvallen van de aanklager.

De 55-jarige Imamoglu is een prominente oppositieleider en werd voor zijn arrestatie gezien als een kanshebber om in de toekomst president te worden van Turkije. Hij versloeg bij de burgemeestersverkiezingen van Istanbul de kandidaat die werd gesteund door president Recep Tayyip Erdogan en is populair in de grootste stad van het land.

Imamoglu werd opgepakt in een corruptieonderzoek, maar volgens hemzelf gaat het om een politieke vervolging. Zijn aanhouding leidde tot grote protesten in Istanbul en andere grote steden. Duizenden mensen werden daarbij opgepakt.