Mensen reserveren veel meer deelauto's vanwege ov-staking

DEN HAAG (ANP) - Veel Nederlanders zoeken alternatief vervoer tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Daardoor rijden er woensdag in bijna het hele land geen treinen en ook het stads- en streekvervoer in verschillende regio's ligt plat. Aanbieders van deelauto's merken dat het aantal boekingen daardoor flink hoger ligt dan normaal.

SnappCar stelt dat het bedrijf "honderden extra reserveringen" heeft ontvangen en meer dan het dubbele vergeleken met een normale woensdag. "Dit loopt bovendien snel op omdat mensen lastminute een deelauto boeken. Bijvoorbeeld 10 minuten voordat zij de auto nodig hebben. Wij verwachten dus nog een flinke stijging morgenochtend", voegt een woordvoerder daaraan toe.

Bij MyWheels ligt het aantal geboekte ritten bijna vier keer zo hoog als op een gemiddelde woensdag in de afgelopen tien weken, stelt een woordvoerder van die aanbieder. Ook hij verwacht dat dit nog oploopt.